Adriane Galisteu desabafou sobre viagem da escola do filho - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu desabafou sobre viagem da escola do filho Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 18:18

Rio -Adriane Galisteu falou sobre uma viagem da escola que o filho Vittorio, de 14 anos, realizou nesta segunda-feira (24). A apresentadora confessou aos seguidores a apreensão com a ausência do adolescente, que é fruto do casamento com o empresário Alexandre Iodice.

fotogaleria "Você que está me acompanhando aqui, viu que fui levar o Vittorio bem cedo para ele fazer uma viagem com a escola, uma viagem cultural muito maravilhosa, que eu acho incrível, mas o coração aperta. 'Ah, Adriane, que frescura!' Não, não é frescura. Aperta, gente. Filho único", desabafou.

A angústia da ex-modelo aumentou com a restrição de celulares durante o passeio. "Claro que, numa viagem valendo ponto cultural, não dá para levar o celular, eu entendo. Mas não podia ter uma caixinha, para eles colocarem o celular e de noite 15 minutos liberados para dar um oi para os pais?", afirmou.

"A escola não tem caixinha, meu amor, não tem celular, tem que administrar esse vazio aí, essa angústia aí. O Ale [marido] administra super bem, eu confesso que aperta. Ser mãe é isso aí também. Mesmo ele grandão, mesmo ele nessa fase mais difícil, adolescente, sou apegada, gente", acrescentou.