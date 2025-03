Veio ao mundo o primeiro filho de Ed Westwick e Amy Jackson - Reprodução/Instagram

Veio ao mundo o primeiro filho de Ed Westwick e Amy Jackson Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 16:50

Rio - Ed Westwick, o Chuck Bass de "Gossip Girl", anunciou o nascimento do primeiro filho com a modelo Amy Jackson. O ator de 37 anos compartilhou fotos ao lado da família em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), e revelou o nome do menino.

fotogaleria "Bem-vindo ao mundo, bebê. Oscar Alexander Westwick", comunicou aos fãs.