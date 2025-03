Ana Paula Siebert - reprodução Instagram

Ana Paula Siebert reprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 15:25

Rio - Ana Paula Siebert respondeu às críticas sobre uma foto publicada em suas redes sociais. A influenciadora apareceu de biquíni em uma praia de Trancoso, na Bahia, e alguns seguidores apontaram suposta edição na imagem.

Na foto, Ana Paula aparece sentada em uma cadeira de praia, e comentários surgiram questionando se a cintura da influenciadora foi modificada digitalmente. Alguns internautas alegaram que a imagem apresentava distorções.



Enquanto alguns criticavam, outros defenderam Ana Paula. “É só observar a posição que ela sentou. O pano da cadeira levantou e cobriu parte da barriga dela, não tem nada demais na foto”, escreveu uma seguidora. Outro comentário reforçou: “O povo vê defeito em tudo e não consegue ver que foi apenas o vento que levantou o tecido da cadeira, escorando no abdômen da Ana.”



Resposta da influenciadora

Diante da repercussão, Ana Paula negou qualquer edição e esclareceu o motivo da aparência da foto. “Deformaram as costelas”, afirmou a influenciadora, rebatendo as acusações.



Além da polêmica, Ana Paula compartilhou registros de um jantar em família, impressionando seguidores. Nas imagens, ela apareceu ao lado da mãe, Inês Boeing, da irmã mais velha, Josiane Siebert, e da sobrinha, Valentina Siebert. O fotógrafo Conradis, amigo da influenciadora, também participou do encontro.