Hariany relembra viagem com Bruna Marquezine e Virginia Fonseca para Fazenda Talismã - Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2025 12:44

Rio - Hariany Almeida foi a entrevistada do terceiro episódio do programa "Além de Uma Semana", apresentado por Kerline. Durante a conversa, a ex-BBB participou de uma brincadeira em que precisava escolher entre "tomar um bronze junto ou deixar torrar no sol" com diferentes famosos. Solteira após o fim do namoro com Matheus Vargas, um dos filhos do cantor Leonardo, a influenciadora mencionou suas ex-concunhadas Bruna Marquezine e Virginia Fonseca.



Sobre Bruna, recém-separada de João Guilherme, Hariany não hesitou na resposta. "Pego um sol, com certeza. Quando a gente foi para a fazenda, eu entreguei biquíni para todo mundo", revelou. Surpresa, Kerline questionou: "Você entregou o biquíni para ela?". "Sim", confirmou Hariany.



A influenciadora também elogiou Virginia Fonseca, mulher de Zé Felipe. "Pego um sol. Inclusive, meu Deus, que menina perfeita! Ela usa muito meus biquínis. Quando ela posta, vira febre", comemorou Hariany.