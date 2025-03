Nicolas Prattes e Sabrina Sato na lua de mel na África do Sul - Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2025 09:35

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, e Sabrina Sato, de 44, estão vivendo dias de romance na tão esperada lua de mel. O ator compartilhou, no Instagram, nesta segunda-feira (24) um álbum de fotos da viagem ao lado da apresentadora.



"Nossa viagem dos sonhos acontecendo", escreveu o ator na legenda da publicação.



O casal oficializou a união no dia 10 de janeiro, mas decidiu adiar a lua de mel para depois do Carnaval devido aos compromissos de Sabrina. Agora, eles aproveitam a primeira etapa da viagem na África do Sul.