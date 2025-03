George Clooney revela que não fará mais filmes de romance - AFP

Publicado 24/03/2025 20:33

George Clooney surpreendeu os fãs de cinema ao anunciar que não fará mais filmes de romance. Seu último papel do gênero foi em "Ingresso para o Paraíso", em 2022.

A revelação aconteceu durante entrevista ao "60 Minutes". "Olha, eu tenho 63 anos. Não estou tentando competir com protagonistas de 25 anos. Esse não é meu trabalho. Não estou mais fazendo filmes românticos", explicou.Apesar de ter estrelado poucos filmes de romance, os projetos marcaram a carreira de Clooney. Alguns exemplos são "Um Dia Especial", "O Amor Custa Caro" e "Amor Sem Escalas".Atualmente, o ator está em cartaz na Broadway com a peça "Good Night, and Good Luck". Ele interpreta Edward R. Murrow, repórter que ganhou notoriedade durante a Segunda Guerra Mundial Até hoje ele é considerado um dos jornalistas mais importantes dos Estados Unidos.