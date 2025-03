Tati Machado - Reprodução/Instagram

Tati MachadoReprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 20:28 | Atualizado 24/03/2025 20:45

Rio - A apresentadora Tati Machado explodiu o termômetro da fofura das redes sociais ao mostrar a primeira foto do rosto do filho no exame de ultrassom. Grávida pela primeira vez, ela espera o nascimento de um menino, que vai se chamar Rael. Nesta segunda-feira (24) ela fez o exame para acompanhar o crescimento do bebê em seu ventre e mostrou a foto para os fãs.

Na imagem, o bebê apareceu com a mão no queixo. "Visitamos nosso neném e ele está muito grande! Ele está ótimo! É a cara do Bruno, não tem jeito, uma boca desse tamanho. Muito incrível!", disse ela.

Além disso, a jornalista afirmou: “Nosso amor mais real do mundo. Hoje não estava muito para foto. Só queria ficar de costas e com a mãozinha no rosto. Mas já deu para ver que tem bocão, nariz de batatinha dos papais e ainda é bochechudo”.



O bebê é fruto do casamento de Tati com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro.



Tati Machado se diverte ao falar sobre primeira gravidez: 'Estava jogando pesado'

Tati Machado participou do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (15) , e falou sobre a descoberta da gravidez do primeiro filho, fruto do relacionamento com Bruno Monteiro. A apresentadora disse para Serginho Groisman que a gravidez não foi planejada, mas tinha o desejo vontade de ser mãe.

"Eu estava deixando acontecer. Estava jogando, sabe, pesado. Estava jogando muito pesado e tal e até que o gol aconteceu. E aí , a bola veio para aqui", disse ela, apontando para a barriga, em tom bem-humorado. "Mas a gente já tinha muita vontade. Sempre quis ser mãe, mas acabava que sempre colocava outras coisas na frente. Tanta coisa acontecendo", completou.



Grávida de seis meses, ela disse que descobriu a gravidez depois de sentir gases. "A verdade é que tive um 2024, profissionalmente falando, o melhor que eu podia. Tive um super ano e eu estava assim, está bom, gente, pode acabar. Vem, 2025. Até que, do nada, fui fazer um exame e, aí, deu os dois tracinhos lá. Eu estava com gases, a verdade é essa. Eu estava desregulada, fui fazer o (exame) sozinha, meu marido estava viajando... E estou muito feliz, nem acredito que esteja acontecendo isso. Não tive enjoo, não tive grandes desejos, então está sendo ótimo".