Rafael Cortez posou com Monica Iozzi e Gabriel Moura Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 20:06

Rio - Monica Iozzi, de 43 anos, retomou o namoro com o administrador Gabriel Moura. O responsável por entregar a reconciliação foi Rafael Cortez, amigo e ex-colega de trabalho da atriz no extinto "CQC", da Band, que compartilhou uma foto ao lado do casal em suas redes sociais.

fotogaleria "Celebrando 17 anos de amizade: Monica aqui em casa, pra fazer feliz a Narinha, Má e o Pedro… e pra encher meu coração de carinho, como sempre, em nome de uma parceria de vida e alegria! E ainda trouxe o Gabo, o eleito do coração - que eu não sei se eu poderia postar, mas agora que foi… façam a festa, portais da internet! Viva Mônica Iozzi", escreveu Rafael.

Monica Iozzi e Gabriel Moura iniciaram a relação em 2017 e terminaram em março de 2021. O casal se reconciliou em julho do mesmo ano e segue mantendo o relacionamento longe dos holofotes. O clique tirado por Rafael Cortez é a primeira imagem deles juntos após voltarem a namorar.