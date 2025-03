De La Cruz em ação pela seleção uruguaia - Megan Briggs / Getty Images via AFP

Publicado 25/03/2025 19:11

corte de De La Cruz da seleção uruguaia, anunciado no último domingo (23), ganhou uma nova versão nesta terça-feira (25). De acordo com o jornal uruguaio "DSports", a decisão de abrir mão do meia do Flamengo no jogo contra a Bolívia aconteceu por conta de uma briga com um dos membros da comissão técnica. Rio - O, ganhou uma nova versão nesta terça-feira (25). De acordo com o jornal uruguaio "DSports", a decisão de abrir mão do meia do Flamengo no jogo contra a Bolívia aconteceu por conta de uma briga com um dos membros da comissão técnica.

Segundo o veículo, o clima ficou tenso no vestiário da Celeste após a derrota para a Argentina, na última sexta (21). As condições do gramado do Estádio Centenário foi motivo de reclamação por parte de De La Cruz, de acordo com a jornalista Raisa Simplício. Porém, ele nega qualquer briga.

Inicialmente, a informação era de que De La Cruz foi cortado por opção técnica de Marcelo Bielsa e que a decisão teria sido motivada pelo jogo contra a Bolívia ser disputado na altitude de La Paz.

Após o corte, De La Cruz voltou ao Rio e já se reapresentou ao Flamengo. Ele deve estar á disposição para a estreia no Brasileirão contra o Internacional, no próximo sábado (29), 21h (de Brasília), no Maracanã.