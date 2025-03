Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/03/2025 13:18

Rubro-Negro terá outros seis jogadores que podem entrar em campo por suas seleções e fica na expectativa de que não sofra com mais nenhum problema físico.

A Data Fifa termina nesta terça-feira (25), mas o Flamengo só ficará aliviado com o fim dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após ver Gerson Arrascaeta cortados por lesão, além de Nico De La Cruz , oe fica na expectativa de que não sofra com mais nenhum problema físico.

Com estreias no Brasileirão no sábado (29), contra o Internacional, e na Libertadores na quinta (27) contra o Deportivo Táchira, a comissão técnica teme mais algum caso de lesão que possa atrapalhar a preparação e a montagem do time.



Serão três titulares do Flamengo que começarão jogando por suas seleções nas partidas de logo mais: Wesley, pelo Brasil, Plata, pelo Equador, e Pulgar, pelo Chile. Além deles, Alex Sandro e Lèo Ortiz são opções no time brasileiro, e Varela, no Uruguai.



Gerson passará por novo exame para constatar a gravidade das dores na coxa esquerda.

Dos convocados que foram cortados, Arrascaeta teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita, enquantopara constatar a gravidade das dores na coxa esquerda.

Os dois estão fora dos próximos compromissos do Rubro-Negro, enquanto De La Cruz não tem lesão, mas requer cuidados na questão física, sendo dúvida.



As partidas com jogadores do Flamengo envolvidos



- Bolívia x Uruguai, em El Alto, às 17h (Varela)

- Argentina x Brasil, em Buenos Aires, às 21h (Wesley, Léo Ortiz e Alex Sandro)

- Chile x Equador, em Santiago, 21h (Pulgar e Plata)