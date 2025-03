Exames feitos em Brasília não apontaram lesão, mas contratura e fadiga na posterior da coxa esquerda de Gerson - Rafael Ribeiro / CBF

Exames feitos em Brasília não apontaram lesão, mas contratura e fadiga na posterior da coxa esquerda de GersonRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2025 14:23

Depois de voltar ao Rio de Janeiro, ele será reavaliado pelo departamento médico rubro-negro. No segundo jogo da final do Carioca, contra o Fluminense , o meio-campista também reclamou de dores no mesmo músculo e foi substituído.

De acordo com a CBF, Gerson não poderia treinar em preparação para o clássico sul-americano e, por isso, foi cortado. O volante será mais um jogador do Flamengo em tratamento.

O Rubro-Negro retomará os treinamentos visando a estreia no Campeonato Brasileiro na segunda-feira (24), no CT Ninho do Urubu. Na primeira rodada, o time comandado por Filipe Luís terá pela frente o Internacional, sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã.