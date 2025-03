Mundial de Clubes de 2025 acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos - Giorgio Viera / AFP

Publicado 21/03/2025 13:58

Com a exclusão do León do Mundial de Clubes , o grupo D, que também é do Flamengo tornou-se uma incógnita. Sem o clube mexicano, háque também jogará contra Chelsea e Esperánce, da Tunísia.

A mais provável é a entrada da Alajuelense, da Costa Rica. A equipe é a melhor do ranking da Concacaf depois das equipes do México e dos Estados Unidos, que já possuem dois representantes.



Inclusive, o time costarriquenho já havia entrado com um pedido na Fifa, em novembro de 2024, para pegar a vaga de León ou Pachuca, ambos do mesmo dono, o que é proibido pelo regulamento do Mundial e foi o motivo da exclusão do primeiro.



A Alajuelense é a atual campeã da da Taça Centro-Americana, torneio entre clubes da América do Sul e que classifica para a Copa dos Campeões da Concacaf.



Há chance de outro mexicano pegar o Flamengo?

Outro possível adversário do Flamengo é o América do México, que é a melhor equipe do ranking continental entre quem está fora do torneio, mas esbarra no regulamento. Entretanto, por já haver outros dois clubes mexicanos (Pachuca e Monterrey), não poderia ser o terceiro.



A única exceção aberta é se mais de duas equipes do mesmo país conquistaram o torneio continental entre 2020 e 2023. Era o caso do León e dos outros dois representantes do México que seguem inscritos.

Há ainda outra possibilidade, ainda mais remota, que é o retorno do León. O clube promete ir aos tribunais para poder disputar o Mundial e a decisão do adversário do Flamengo pode ser definida pela Corte Arbitral do Esportes (CAS, sigla em inglês).