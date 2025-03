Mundial de Clubes de 2025 acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos - Giorgio Viera / AFP

Publicado 21/03/2025 12:20

Rio - A Fifa bateu o martelo e decidiu excluir um clube do Mundial de Clubes de 2025. A entidade máxima do futebol notificou o empresário Jesús Martínez Patiño, dono do Pachuca e León, e determinou a escolha por apenas um clube para participar da competição que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A decisão foi pela exclusão do León, que seria adversário do Flamengo.

"Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo", disse a Fifa em comunicado.

Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, o León foi o primeiro clube do grupo do empresário Jesús Martínez Patiño a garantir a vaga no Mundial de Clubes de 2025. Já o Pachuca se classificou no ano seguinte após conquistar o título da mesma competição. O León estava no grupo do Flamengo, enquanto o Pachuca divide a chave com o Real Madrid.

"Nos últimos meses apresentamos cada uma das provas e documentos que confirmam que o León trabalha de maneira autônoma em todos os aspectos econômicos, administrativos e desportivos. Caso o León seja impedido de participar do Mundial de Clubes de 2025 com os mesmos direitos que ganhou um lugar no campo, iremos até as últimas consequências nos tribunais", disse o León.

Em nota, Pachuca e León prometeram recorrer até a última instância nos tribunais desportivos para garantir a participação no Mundial de Clubes de 2025. Ambos lamentaram a decisão da Fifa e ressaltaram que, nos últimos meses, apresentaram documentos que comprovavam a autonomia econômica, administrativa e desportiva.

"Fomos notificados pela Fifa que um dos dois times, Pachuca e León, participantes do Mundial de Clubes 2025, será excluído da competição. Os fundamentos da decisão não foram comunicados. Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas", completou o Pachuca.