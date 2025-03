Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/03/2025 10:20

Rio - O Flamengo deve ter uma receita recorde no primeiro ano de gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. Durante o encontro com o Conselho Deliberativo na quinta-feira (20), Bap apresentou a projeção inicial para 2025 com valor acima de R$ 1,5 bilhão e superávit de R$ 180 milhões.

No encontro, Bap explicou que a previsão inicial era pegar o clube com fluxo de caixa de R$ 3,3 milhões, mas que conseguiu ações de recuperação de mais de R$ 66,5 milhões, como renegociações de vencimentos de curto prazo, iniciando assim o ano com R$ 69,8 milhões na conta.

Já em relação as contas do ano passado, o último da gestão de Rodolfo Landim, o atual mandatário revelou que o clube apresentou um déficit de R$ 72 milhões, segundo o "ge". Além disso, a dívida líquida aumentou de R$ 48 milhões para R$ 346 milhões.

O balanço completo de 2024 será apresentado para a votação até o fim do mês.