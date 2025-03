Lorran é cria do Flamengo - Reprodução/Instagram @lorranlucas10

Publicado 20/03/2025 17:52

Rio - Após negociações frustradas, Lorran foi relacionado para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro sub-20, nesta sexta-feira (21), contra o Athletico-PR, às 15h, no CT do Caju, em Curitiba. O meia-atacante, que está fora dos planos de Filipe Luís no time profissional, está na lista do técnico Cléber dos Santos após não ser inscrito na Libertadores da categoria, vencida pelo clube.

Lorran vem treinando com a base nas últimas semanas após o Flamengo definir que não vai negociá-lo nesta janela de transferências. Ele esteve em campo na estreia do time na Copa Rio Sub-20, quando marcou um gol e deu uma assistência.

Quem também estará na estreia do Brasileirão sub-20 é Wallace Yan. O garoto ficou fora da Libertadores de última hora a pedido de Filipe Luís. Com as lesões de Juninho e Bruno Henrique, o técnico levou o garoto para o banco na final do Campeonato Carioca.

A partida contra o Athletico-PR pode marcar a despedida do técnico Cléber dos Santos. Ele não ficará no clube, mas ainda não teve sua saída oficializada. O português Nuno Campos será o novo treinador da categoria.