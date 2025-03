Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Norberto Duarte/AFP

Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolNorberto Duarte/AFP

Publicado 20/03/2025 12:30

Rio - Clubes da Libra, liga que reúne clubes das Séries A, B e C do Brasileirão, publicaram uma nota de repúdio ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que fez comentário preconceituoso na última segunda-feira no sorteio da Libertadores. O comunicado, no entanto, não foi assinado pelo Flamengo , que explicou em comunicado.

"O Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos.



No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de Combate ao Racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações estruturais que tragam impacto positivo real para o futebol e para a sociedade", escreveu o clube.

Antes do sorteio dos grupos da Libertadores, questionado sobre o risco de boicote dos clubes brasileiros ao torneio devido aos constantes casos de racismo, Domínguez afirmou que a competição sem as equipes do Brasil é como "Tarzan sem Chita". A fala provocou revolta em dirigentes.

A nota assinada por 16 clubes afirma que a declaração "traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol".

Veja a nota da Libra sobre Alejandro Domínguez:

"Os clubes brasileiros Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa - membros da LiBRA - vêm a público manifestar seu profundo repúdio às declarações do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que, ao comparar a possível ausência das equipes brasileiras na Copa Libertadores a "Tarzan sem Chita", utilizou uma analogia de evidente cunho racista e preconceituoso.



A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol.



Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes."

Assinaram a nota: Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa.