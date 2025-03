O técnico Mikel Arteta quer a permanência de Jorginho nos Gunners - Internet

Publicado 20/03/2025 08:00 | Atualizado 20/03/2025 08:10

Rio - Um dos principais alvos do Flamengo para a temporada, Jorginho está no Rio de Janeiro. O jogador, de 33 anos, aproveitou a folga para visitar a cidade e resolver questões pessoais. Segundo o "ge", existe a chance do atleta visitar o Ninho do Urubu e se reunir com o diretor de futebol José Boto.

Não existe nenhuma reunião marcada, mas existe a possibilidade do encontro. A passagem de Jorginho pelo Rio de Janeiro não tem essa finalidade. O jogador deseja visitar a família e aproveitar a folga na cidade. Porém, o seu estafe entende que é necessário dar uma resposta ao Flamengo em breve.

Jorginho chegou ao Rio de Janeiro acompanhado da noiva Catherine Harding. A irlandesa visita a cidade pela primeira vez, e o contato é considerado importante pelo jogador, já que, em caso de acerto com o Flamengo, ele se mudará com a família. Eles planejam se casar ainda em 2025.

O ítalo-brasileiro tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Jorginho conta com o prestígio do técnico Mikel Arteta, que deseja a permanência para o futuro. O Flamengo, no entanto, aposta no desejo do volante em jogar no Brasil para conseguir chegar ao acordo.

Jorginho vê como uma boa oportunidade jogar no futebol brasileiro pela primeira vez como profissional. Na atual temporada, soma 24 partidas e um gol marcado. Contratado pelo Arsenal em 2023, o volante atuou em 76 jogos, fez dois gols e deu três assistências. Ele também teve passagens pelo Chelsea, da Inglaterra, além de Napoli, Hellas Verona, Sambonifacese e Sassuolo, da Itália.