Alisson em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Alisson em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 21/03/2025 01:16 | Atualizado 21/03/2025 01:16

Brasília - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, atualizou as situações de Alisson e Gerson, que se machucaram durante a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, válida pelas Eliminatórias . O goleiro sofreu um forte choque de cabeça com o zagueiro Davison Sánchez e precisou ser substituído. O volante, por sua vez, se queixou de dor na região posterior da coxa esquerda e saiu ainda no primeiro tempo.

ALISSON

"O Alisson sofreu um trauma na região da cabeça. Ele foi substituído por uma suspeita de concussão. Agora, nós faremos todo protocolo preconizado pela CBF. Ele fará os exames de imagem recomendados. Primeiro vamos fazer uma tomografia computadorizada. Na sequência, uma ressonância com difusão. Se todos os exames estiverem normais, nós faremos um teste cognitivo. E aí vamos avaliar o jogador. Na possibilidade de tudo estar normal, faremos uma sequência de observação nos próximos dias para ver se ele teria ou não condições de viajar conosco e seguir para a Argentina", disse Rodrigo Lasmar.

"Alisson encontra-se normal. Ele está completamente normal agora, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, estava consciente o tempo todo, orientado. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouquinho mais lento, com alguma possibilidade de ter uma concussão. No caso dessa suspeita, o recomendado é a substituição do jogador", completou.

GERSON

Gerson é meia do Flamengo e da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF

"O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem, os exames complementares. Assim que tivermos notícias, nós informaremos", informou o médico.