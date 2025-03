Marlon Freitas em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2025 22:04 | Atualizado 20/03/2025 22:05

Rio - Marlon Freitas guardou a frase "O topo é o nosso lugar", que ficou estampada em uma faixa da torcida do Botafogo durante o jogo da volta da Recopa, contra o Racing, no Estádio Nilton Santos. O capitão ressaltou as responsabilidades do time e destacou que "se manter" no topo é justamente o maior desafio do Glorioso para 2025.

"É uma responsabilidade muito grande, mas, como eu sempre falo, essa responsabilidade ninguém deu para nós. A gente foi buscar com muito empenho, com muita dedicação, com muita humildade. E a gente quer que essa responsabilidade continue aqui dentro, esse ambiente vencedor", disse Marlon Freitas.

"Como eu sempre falo, é difícil chegar, o mais difícil ainda é se manter. Eu acho que esse é o maior desafio do Botafogo esse ano, é se manter. Tem até uma faixa que a torcida colocou no jogo do Racing. Eu guardei essa faixa, essa frase, que é 'o topo é o nosso lugar'. Então é isso, o nosso maior desafio é esse. A gente tem que buscar sempre, o topo", completou.

Para o time permanecer no topo, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, acertou a contratação de Renato Paiva. O técnico português chegou ao Alvinegro com a missão de substituir o compatriota Artur Jorge, que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O novo comandante, que foi anunciado após a Recopa, deu o primeiro treino no dia 4 de março

"É difícil ter esse tempo no futebol brasileiro. Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação, mas tem coisas que acontecem para o bem. Eu tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos e tenho certeza que no final a gente vai colher coisas boas. O mister vem com uma filosofia de trabalho muito boa e nosso grupo também é muito bom, isso facilita muito", afirmou Marlon.

"Ele chegou na família Botafogo, foi muito bem recebido, já está em casa. Isso é muito importante, os jogadores novos que chegaram também. Então, a família continua forte, a família continua com essa ambição de vencer, de fazer história de novo. Sabemos da dificuldade, sabemos que é um ano muito longo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial", prosseguiu.

O Botafogo também busca se recuperar na temporada. Além da eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Glorioso foi vice na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana para Flamengo e Racing, respectivamente.

"É difícil, né? Dois títulos que a gente não conquistou, mas serve de lição. A gente sentiu muito, a gente queria muito ganhar esses dois títulos, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E aí ficou a margem para a gente melhorar, porque a gente tem que melhorar e a gente vai melhorar. E estamos melhorando. Começa aqui no treinamento, para a gente levar do treino para o jogo", contou o capitão.

"E uma nova comissão técnica. O professor Renato chegou, com muita ambição, com muita fome, com muita sede de vencer, isso é muito importante. E o que eu falei para ele, se ele está aqui, fez por onde estar aqui, um cara vencedor. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. Vai dar não, já deu certo. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande ano para nós", finalizou.