Bastos em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bastos em ação durante treino do Botafogo Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/03/2025 16:53

Rio - Recuperados de suas respectivas lesões e de volta aos treinos com o elenco do Botafogo, o zagueiro Bastos e o atacante Nathan Fernandes devem ficar à disposição de Renato Paiva para o amistoso contra o Novorizontino, neste sábado (22), no Estádio Nilton Santos. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Leia mais: Conmebol convoca governos e federações para discutir combate ao racismo



Os dois serão acompanhados nos treinamentos desta semana que antecedem o compromisso e, caso o cenário siga positivo, serão relacionados pelo técnico português.



A seleção angolana atendeu o pedido do Botafogo e não convocou Bastos, permitindo que ele focasse totalmente na recuperação. Já Nathan Fernandes, que voltou do Sul-Americano Sub-20 com uma lesão muscular na coxa esquerda, está tratado para a temporada.

Os dois serão acompanhados nos treinamentos desta semana que antecedem o compromisso e, caso o cenário siga positivo, serão relacionados pelo técnico português.A seleção angolana atendeu o pedido do Botafogo e não convocou Bastos, permitindo que ele focasse totalmente na recuperação. Já Nathan Fernandes, que voltou do Sul-Americano Sub-20 com uma lesão muscular na coxa esquerda, está tratado para a temporada.