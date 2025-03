Renato Paiva é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Renato Paiva é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2025 13:28

Rio - Novo técnico do Botafogo , Renato Paiva concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (20), em treino aberto realizado no CT Lonier, e analisou a chave do alvinegro na Libertadores. O atual campeão continental está no Grupo A ao lado de Universidad de Chile, Estudiantes, da Argentina, e Carabobo, da Venezuela, e o português prevê dificuldade.

"Eu respeito todos, olho para o grupo como um grupo muito difícil, como olho para os outros grupos como grupos muito difíceis. Obviamente que há um escalonamento de equipas mais difíceis na teoria, mas, por exemplo, se fôssemos à teoria, o Boca Júnior estava na Libertadores e não estava o Alianza Lima. E aconteceu o contrário", disse.

Renato Paiva comandou o 14º treino do Botafogo nas atividades de intertemporada e indicou que fará poucas mudanças na estrutura. Adepto do jogo posicional, o treinador vê necessidade apenas de ajustes pontuais para voltar aos trilhos.

"Eu sei o que trabalhamos, mas trabalhar em treino obviamente é diferente, nós queremos que o "transfer" do treino seja direto para o jogo, e já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nenhum corte radical com o passado nem com o que estava feito. Há muita coisa bem feita e por isso é que aquelas duas taças (Libertadores e Brasileirão) aqui estão no clube, e o que nós fizemos foi de fato perceber e entender o que estava bem feito", destacou.

O Botafogo vai a campo neste sábado (22) para o amistoso com o Novorizontino, às 16h15, no Estádio Nilton Santos. Este será o último teste antes da estreia no Brasileirão contra o Palmeiras, no dia 30, fora de casa.

Confira outras respostas de Renato Paiva:

Time compacto

"Nós temos uma ideia do jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes, no jogo posicional. E o jogo posicional é a equipe estar junta atacando e defendendo. Por quê? Porque se está junta, quando ataca tem mais linhas de passe, tem mais dinâmicas interiores e exteriores, coloca mais jogadores nas zonas onde está a bola, seja fora de área, seja dentro de área, e depois dentro disso aprender, com os que ficam mais atrás, a defender com menos, ocupar bem as zonas para defender com menos e anular as referências de transição do adversário. "

Função de Igor Jesus

"Vamos ver, no sistema em que nós jogamos 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida. Não jogamos normalmente com dois "9", portanto isso faz com que o 9 referência seja mais centralizado. Agora eu acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem, demonstra que é um miúdo inteligente e não quis contar tudo. Há zonas onde eles obviamente atuam de forma preferencial por causa das características deles. O zagueiro é zagueiro porque sabe, atua muito melhor na zona do zagueiro do que na zona do Maia e assim sucessivamente."

Santi Rodríguez será protagonista?

"Depende dele, o treinador vai dar oportunidade a quem trabalhar bem e quem fizer as coisas que o treinador quer. Eu nisso sou muito exigente, ainda hoje o vídeo teve algo a ver com o jogo posicional e com os jogadores fora das posições, o que permite que o adversário esteja mais confortável a defender. O vídeo hoje foi exatamente sobre isso, então os jogadores têm que perceber e ter alguma paciência nesta questão dos posicionamentos quando não têm bola."