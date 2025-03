Daniel Sabbá - Reprodução/Instagram

Daniel SabbáReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 13:28

Rio - O apresentador e surfista Daniel Sabbá morreu aos 70 anos, nesta sexta-feira (21), após enfrentar um grave problema de saúde e uma infecção que fez seu rim parar depois de uma sepse. Ele sofria desde 2021 com sequelas de um acidente de moto e estava internado no hospital Barra d'Or, na Zona Oeste.

A morte foi anunciada nas redes sociais de Sabbá. "É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", diz a nota.

O hospital também divulgou um comunicado: "O Barra d'Or lamenta a morte do paciente Daniel Sabbá, na manhã desta sexta-feira (21) e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Em maio do ano passado, ele disse em entrevista ao podcsast 'Pura Connection' que estava lutando para sobreviver. "Tem cara que tem carro, tem perna, tem braço, tem saúde, tem tudo. Eu tenho que operar o intestino, tirar um pedaço do intestino para botar na bexiga. Tenho que operar esse braço e botar um parafuso para ver se ele mexe, tenho que fazer um tratamento hormonal para ver se ganho peso. Estou morrendo aqui e estou simpático", afirmou.

O filho João Pauilo Sabbá chegou a fazer uma vaquinha virtual no início do mês pedindo ajuda para custear as despesas altas hospitalares. "Estou aqui fazendo de tudo o que posso e continuo pedindo ajuda de cada um. Mais do que valor, é a vontade de manter a esperança acesa", disse.

Nos anos 2000, Daniel apresentou no canal CNT o programa "Sabbá Show" e entrevistou muitas celebridades, como Dercy Gonçalves, Angélica e Luciano Huck, Murilo Benício, Cauã Reymond e Ronaldinho Gaúcho.



Bem antes disso, ele pegava onda e era amigo de surfistas famosos do Rio como Rico de Souza, Pepê e Ricardo Bocão.

Famosos lamentam morte de Daniel Sabbá

A morte do apresentador comoveu muitos amigos famosos, principalmente porque ele tentou ser forte durante todo o tratamento e lutava muito para se recuperar e viver bem.

Sérgio Mallandro, que costumava visitá-lo no hospital, escreveu: "Hoje me despeço de um grande amigo , um cara divertido que arrancava o sorriso de qualquer um, uma lenda, um folclore do Rio De Janeiro o famoso Daniel Sabbá mais conhecido como Sabbá Show! Quem é do Rio De Janeiro sabe muito bem quem é o Sabbá ! Deus no comando".

Lucio Mauro Filho também prestou homenagem: "O guerreiro Daniel Sabbá serenou, depois de dura batalha pela vida. Que bom que deu tempo dele saber o quanto foi querido por todos! Meus sentimentos a João Paulo, filho e fiel escudeiro, toda a família, amigos e admiradores desta lenda carioca! Dropa nesse tubo que leva á eternidade meu querido! Que todas os mestres te recebam num grande luau!".

"Meu Deus! Meu vizinho! Encontrava ele aqui pontualmente e sempre era uma alegria de viver mesmo nos últimos tempos tão difíceis!", comentou Paloma Bernardi.

"Que tristeza! Meu vizinho! Uma figura em pessoa! Uma vez pegou fogo na sauna do prédio , ele não pensou duas vezes, pulou a varanda do apartamento dele quebrou tudo e tirou as pessoas que estavam na sauna sem nem saber que fora pegava fogo! Que descanse em paz", escreveu Wagner Santisteban.