Igor Jesus em ação durante treino do Botafogo nesta quinta-feira (20)Vítor Silva / Botafogo

Rio - Um dos destaques do Botafogo na reta final da temporada passada, Igor Jesus revelou que está realizando uma função diferente no ataque com o técnico Renato Paiva. Se no ano passado o camisa 99 saía da área para buscar jogo e colaborar na construção, agora ficará fixo em busca da oportunidade de balançar as redes.

"Ele tem me cobrado bastante. Tem pedido para eu ficar mais dentro da área, eu estava saindo muito. Isso estava me causando dificuldade para fazer gol. Qualquer bola rebatida tenho que estar preparado para fazer o gol. Vou ficar fixo dentro da área para quando tiver a oportunidade poder marcar", disse o centroavante em entrevista no CT Lonier.



"Hoje meu jogo é mais fixo dentro da área, não preciso sair tanto porque tem o Savarino e o Santi (Rodríguez), que ficam entrelinhas para receber a bola. Meu trabalho agora é fazer o movimento nas costas da defesa e achar o melhor espaço para finalizar. Prefiro assim. Me sacrifico menos, não preciso participar das construções porque temos jogadores de qualidade no meio para achar o melhor passe", ponderou.

Igor Jesus também falou sobre ter ficado de fora da convocação para representar o Brasil nesta data Fifa. No ano passado, foi chamado em outubro e novembro e correspondeu, com um gol e uma assistência em quatro jogos.

"Todo jogador quer estar entre os melhores do país. Infelizmente não pude ser chamado, mas isso já passou. Estou pensando no Botafogo, vai começar o Campeonato Brasileiro. Espero dar a volta por cima para que eu possa voltar à Seleção o mais rápido possível", afirmou.

Com o atacante, o Glorioso se prepara para enfrentar o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão. O duelo será dia 30 (domingo), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Antes, neste sábado (22), o time comandado por Renato Paiva disputará um amistoso contra o Novorizontino, às 16h15 (também de Brasília), no Nilton Santos.

Confira outras respostas de Igor Jesus:

. Estilo de Renato Paiva: "É um jogo agressivo. Ele verificou onde estávamos dando espaço aos adversários e tem dado muita ênfase a isso. Ele gosta de sair jogando de trás, e na frente temos qualidade para achar o gol. Todos os treinadores que tive na carreira não são diferentes dele. É um cara que abraça os jogadores, quer ter por perto, mostrar o que é certo e errado. Quer sempre aperfeiçoar o trabalho para que possamos dar bons resultados".

. Dia a dia: "Tem mudado bastante, tem organizado a equipe muito melhor. Está colocando o trabalho em dia. É um trabalho interessante, não é muito diferente do que o Artur Jorge fazia ano passado. É trabalhar pouco a pouco e manter o foco para que possamos aperfeiçoar cada vez mais nos jogos".