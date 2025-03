Artur em atividade no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2025 14:04

Rio - O Botafogo abriu o CT Lonier para o treinamento desta quinta-feira (20) e a atividade foi liberada integralmente para a imprensa. Após a atividade no gramado sob o comando de Renato Paiva, o atacante Artur fez uma análise do início do trabalho, as primeiras impressões e falou um pouco sobre as características do treinador português. A promessa é de uma equipe muito intensa.

"Eu posso dizer que vai ter muita intensidade, né? Ele cobra muita intensidade, muita saída de bola, muita posse de bola. Então, eu acho que isso estamos treinando bastante para fazer nos jogos. Vai ser acostumado assim no Botafogo, ter posse de bola com muita intensidade. Essa vai ser nossa identidade", disse Artur, em entrevista coletiva.

Eliminado precocemente do Campeonato Carioca, o Botafogo está sem calendário desde o dia 27 de fevereiro, quando perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG. Com um calendário lotado, o atacante valorizou o tempo para os treinos do elenco.

"É importante o treinamento. É raro isso, muito raro. É uma pré-temporada no meio da temporada. Então, a gente ficou muito feliz. Renato chegou, deu as dicas pra gente, treinamento. Então, isso foi fundamental pra gente já começar com o pé direito."

O Botafogo estreia no Brasileirão no dia 30, contra o Palmeiras, fora de casa, e fará um último teste neste sábado (22). O Glorioso vai a campo no Nilton Santos para partida amistosa contra o Novorizontino, da Série B, enquanto a ansiedade toma conta.

"Bom, a gente já está ansioso pra começar a jogar. Colocaram amistosos, o que é bom pra gente ter esse costume de jogar mesmo. Então, está sendo muito importante. A gente está ansioso, trabalhando demais. Está sendo muito intenso o treinamento. Então, já está naquele frio na barriga, já para começar a sequência de jogos."