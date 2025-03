João Vitor foi esfaqueado pela companheira na comunidade Proença Rosa - Rede Social

Publicado 24/03/2025 08:10

Rio - Um jovem de 20 anos morreu após ser esfaqueado pela companheira neste domingo (23) na comunidade Proença Rosa, em Barros Filho, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi presa em flagrante por homicídio.



A vítima foi identificada como João Vitor Alves Franco Mathias. Ele trabalhava como motorista de aplicativo na região. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal.

Inicialmente, informações apontam que a mulher fugiu com o filho de 7 meses, de um outro relacionamento, mas se entregou na delegacia horas depois.

Nas redes sociais, familiares e amigos saíram em defesa da vítima. "Meu filho assumiu um filho que não era dele, trabalhava sol e chuva em prol da família, sempre sendo agredido e humilhado por ela", contou a mãe de João.



"O cara assumiu ela e um filho que não era dele, dava do bom e do melhor para ela e para criança. Nunca levantou a mão para ela, ele só quis terminar na paz e ela simplesmente matou por não aceitar o término, mesmo ele dizendo que iria ajudar com a criança, pois amava o pequeno", disse um amigo.



"João Vitor era um moleque 10, estudamos juntos. Só lembranças maneiras, vai com Deus irmão", comentou outro.

O rapaz chegou a ser socorrido por vizinhos e encaminhado à UPA da região, mas não resistiu. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.



Segundo a Polícia Civil, a 39ª DP (Pavuna) foi acionada e, após a morte da vítima, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).