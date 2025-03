João Fonseca no Masters de Miami - Reprodução/Tennis TV

João Fonseca no Masters de MiamiReprodução/Tennis TV

Publicado 20/03/2025 22:54 | Atualizado 20/03/2025 23:10

Estados Unidos - João Fonseca estreou com o pé direito no Masters 1000 de Miami ao vencer o americano Learner Tien por 2 sets a 1, parciais 6/7, 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira (20). Na próxima rodada, o brasileiro enfrentará o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo.

Resumo

João quebrou o saque do adversário logo no primeiro game e chegou a abrir 2 a 0 de vantagem. Tien, porém, logo respondeu ao devolver a quebra. Com isso, o set foi para o tie-break. O americano deslanchou e fechou por 7 a 1.



Apesar disso, João não se abateu e conseguiu a vitória no segundo set por 6 a 3. No terceiro e decisivo, ele se sentiu mal e precisou de atendimento médico. Ainda assim, venceu Tien por 6 a 4 e avançou no torneio.