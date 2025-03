André vem se destacando em sua passagem pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

André vem se destacando em sua passagem pelo Wolverhampton Divulgação / Wolverhampton

Publicado 20/03/2025 20:20

O Fluminense pode receber uma nova quantia pela venda de André ao Wolverhampton. Negociado por 22 milhões de euros fixos (R$ 135,5 milhões da época) em agosto do ano passado, o volante ainda pode render ao clube um adicional de 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões), dependendo da quantidade de partidas que disputar.

Os 3 milhões de euros em bônus serão divididos em três parcelas. Elas dependem de André, que precisa disputar 70% dos jogos do Wolverhampton por temporada até 2027. Com a meta próxima de ser batida, o Fluminense pode receber em breve 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões).



Os Wolves já foram eliminados da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga. Assim, os ingleses terão 43 jogos no total nessa temporada. Com 27 partidas pelo time e nove ainda por disputar nesta temporada, André precisa jogar mais quatro para alcançar os 70% de participação exigidos.



A venda de André para o Wolverhampton se tornou a maior da história do Fluminense em valores fixos, superando a de Gerson para a Roma em 2015, por 16 milhões de euros (R$ 60 milhões na época). O Tricolor, porém, só tinha 70% dos direitos econômicos do jogador.