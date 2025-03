Emre Can é o capitão do Borussia Dortmund - Ronny Hartmann / AFP

Publicado 20/03/2025 14:41

Volante do Borussia Dortmund, da Alemanha, Emre Can projetou o jogo contra o Fluminense ao falar sobre o Mundial de Clubes. As equipes vão duelar na abertura do Grupo G, dia 17 de junho, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

"Conheço um ou dois jogadores (do Fluminense) . Sei que eles jogam um futebol muito físico. Então será muito interessante", declarou o jogador em entrevista à Fifa.

O capitão do time alemão pregou pés no chão e reforçou que "todos vão jogar para vencer o torneio". "Primeiro de tudo, é importante sobreviver à fase de grupos. Então vamos ver, um passo de cada vez, até onde chegaremos", ponderou.

Além de Fluminense e Borussia Dortmund, os outros dois times do grupo são o Ulsan HD, da Coréia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.