Riquelme: desfalque no Brasileiro

Publicado 20/03/2025 07:30

Rio - O Fluminense sofreu uma importante baixa para o início do Brasileirão. O atacante Riquelme, de 18 anos, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, no treino da última terça-feira (18), no CT Carlos Castilho, e ficará afastado dos gramados por até três meses. O problema físico é o mesmo sofrido por Alexsander e André em 2023 e 2024, respectivamente.

Alexsander lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo em maio de 2023, em partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, quando vivia o melhor momento pelo Fluminense. O volante se recuperou da lesão em pouco mais de um mês, mas acabou sofrendo uma grave lesão muscular quando estava em fase final de recuperação, em transição no gramado, e ficou afastado por mais de 100 dias.

Já André sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, em abril de 2024, na partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores. O volante ficou 70 dias longe dos gramados e voltou a jogar em julho, e atuou por pouco mais de um mês antes de acertar a transferência para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Assim como nos casos de Alexsander e André, Riquelme sofreu uma lesão de grau 2, quando não há ruptura do ligamento, apenas um estiramento. Por isso, possibilita um tratamento conservador. O tempo de recuperação pode variar entre 60 e 90 dias. O caso seria cirúrgico se fosse grau 3, quando existe ruptura do ligamento, o que poderia afastar do jogador dos gramados entre seis e oito meses.

O Fluminense estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, no próximo dia 29, às 18h30 (de Brasília), fora de casa. No ano passado, o Tricolor lutou contra o rebaixamento até a última rodada e, agora, busca fazer uma campanha mais sólida para voltar a disputar a Libertadores em 2026.