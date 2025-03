Lavega durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/03/2025 12:15

Rio - Um dos reforços do Fluminense na temporada, Joaquín Lavega ainda não estreou. Promessa do futebol do Uruguai, o jovem de 20 anos foi um dos grandes destaques da última edição do Campeonato Uruguaio, mas ainda não entrou em campo com a camisa tricolor. Porém, a lesão de Riquelme pode abrir espaço para novas oportunidades na sequência do ano.

Lavega marcou 11 gols e deu quatro assistências em 35 jogos pelo River Plate, do Uruguai, na última edição do Campeonato Uruguaio. O jogador foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a Seleção nas partidas contra Peru, Equador, Argentina e Bolívia. No início deste ano, foi o capitão da equipe na disputa do Sul-Americano sub-20.

O jovem se apresentou ao Fluminense no dia 19 de fevereiro. Desde então, vem apenas treinando e foi relacionado para as partidas, mas não entrou em campo. A comissão técnica identificou a necessidade do atacante trabalhar primeiro a parte física e se adaptar ao futebol brasileiro. O técnico Mano Menezes chegou a cogitar promover a estreia contra o Volta Redonda, na semifinal do Carioca, mas mudou de ideia.

A ideia da comissão técnica é fazer o mesmo trabalho realizado com o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que fortaleceu a parte física antes de receber as primeiras oportunidades e se firmar no time titular na reta final do Brasileirão do ano passado, além do início deste ano. O colombiano, no entanto, se machucou no jogo de ida da final do Carioca e deve ficar fora dos gramados por até dois meses.

Desde o ano passado, o Fluminense tem apostado em jovens talentos do futebol sul-americano. Além de Lavega, outro jovem uruguaio contratado foi o volante Facundo Bernal, no ano passado. Também chegou ao clube o meia paraguaio Rubén Lezcano, de 21 anos, que estava no Libertad, do Paraguai, onde foi eleito melhor meia do Campeonato Paraguaio de 2024.

O Fluminense estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, no próximo dia 29, às 18h30 (de Brasília), fora de casa. No ano passado, o Tricolor lutou contra o rebaixamento até a última rodada e, agora, busca fazer uma campanha mais sólida para voltar a disputar a Libertadores em 2026.