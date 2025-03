Eduardo Paes é o prefeito do Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 20/03/2025 20:41

O prefeito Eduardo Paes disse que a NFL (National Football League) realizará um jogo no Rio de Janeiro em 2026. Ele deu a declaração nesta quinta-feira (20), durante evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

"Ontem a gente estava conversando em uma reunião com os caras da NFL, do futebol americano, que, particularmente, é uma coisa que eu não acompanho muito. Eles fizeram um jogo no ano passado (em São Paulo) e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", disse Paes.

A NFL realizou um jogo no Brasil pela primeira vez no Brasil em setembro de 2024. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29 na Neo Química Arena.

A liga, aliás, voltará a São Paulo neste ano. A NFL já confirmou que o Los Angeles Chargers realizará uma partida na Neo Química Arena , em setembro. O adversário ainda não foi definido.

Interesse do Rio

O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário de Esportes, Guilherme Schleder, reuniram-se no dia 9 de fevereiro com o comissário da NFL, Roger Goodell. A comitiva da Prefeitura teve o objetivo de tratar de um possível jogo da liga de futebol americano na cidade

Na época, Paes confirmou o encontro ao compartilhar uma foto nas redes sociais dos três reunidos e deu pistas sobre o motivo: "O que será que o vice-prefeito e o secretário de esportes foram conversar em New Orleans na final do Super Bowl com o Roger Goodell? Sinais de que vem novidade pro Rio...", escreveu.