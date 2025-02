O vice do Rio, Eduardo Cavaliere (E), e o secretário de Esportes, Guilherme Schleder (D), reuniram-se com o CEO da NFL, Roger Goodell - Reprodução

Publicado 10/02/2025 11:45

O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário de Esportes, Guilherme Schleder, reuniram-se no domingo (9) com o CEO da NFL, Roger Goodell. O objetivo da comitiva da Prefeitura teve o objetivo de tratar de um possível jogo da liga de futebol americano na cidade.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou o encontro ao compartilhar uma foto nas redes sociais dos três reunidos no estádio Superdome, em New Orleans, onde aconteceu o Super Bowl. E deu pistas sobre o motivo.

"O que será que o vice-prefeito e o secretário de esportes foram conversar em New Orleans na final do Super Bowl com o Roger Goodell? Sinais de que vem novidade pro Rio...", escreveu.



Caso a NFL aceite o interesse do Rio, o Maracanã torna-se o grande favorito para ser o palco da partida, possivelmente em 2026.

Em setembro de 2024, a liga de futebol americano esteve pela primeira vez no Brasil, no confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em setembro do ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo.