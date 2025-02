Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs e conquistou o Super Bowl LIX - Chandan Khanna / AFP

Publicado 10/02/2025 07:30 | Atualizado 10/02/2025 07:53

Rio - O Philadelphia Eagles conquistou o Super Bowl LIX. Com uma grande atuação defensiva, a franquia venceu o bicampeão Kansas City Chiefs por 40 a 22, neste domingo (9), no Caesars Superdome de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e se tornou pentacampeã na história da NFL, a liga de futebol americano.

Melhor defesa da temporada 2024/25 da NFL, o Philadelphia Eagles não deixou o Kansas City Chiefs respirar e chegou a abrir 34 a 0 no placar. Melhor jogador da liga nas últimas temporadas, Patrick Mahomes foi derrubado seis vezes e sofreu duas interceptações, antes de dar três passes para touchdown no fim.



No ataque, Saquon Barkley bateu o recorde de jardas totais e jardas terrestres na temporada. Ao todo, o quarterback Jalen Hurts teve uma atuação inspirada com dois passes para touchdown e um touchdown, além de 17 passes completos 221 jardas, 72 jardas corridas e apenas uma interceptação.

Jalen Hurts foi eleito o melhor jogador da final (MVP). O título do Eagles manteve um tabu histórico na NFL: nunca uma franquia conquistou três títulos consecutivos na era do Super Bowl. Foi o quinto título do Eagles na história e apenas o segundo na era Super Bowl.