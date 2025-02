Nathan Fernandes foi convocado pela seleção brasileira para o Sul-Americano sub-20 - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/02/2025 21:52

Presidente do Grêmio, Alberto Guerra confirmou as negociações com o Botafogo pela venda do atacante Nathan Fernandes . O jogador de 19 anos é considerado uma joia das categorias de base do clube gaúcho. Inclusive, está representando a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 neste momento, na Venezuela.

"Existe o interesse do Botafogo no Nathan e a gente está conversando. É isso que eu posso falar até agora", declarou o dirigente.

O garoto atua pelos lados do campo e é um jogador de drible e velocidade. Revelado pelo próprio Tricolor Gaúcho, subiu aos profissionais em 2023 e, por lá, soma quatro gols e uma assistência em 50 jogos.

Nathan Fernandes chegaria para ser mais uma opção no setor ofensivo do Botafogo. Além do jovem, o Glorioso segue no mercado em busca de mais reforços para a temporada.

Até aqui, quatro jogadores já foram anunciados pelo clube: os atacantes Artur e Rwan Cruz, que vieram do Zenit, da Rússia, e do Ludogorets, da Bulgária, respectivamente, o zagueiro David Ricardo, comprado junto ao Ceará, e o goleiro Léo Linck, ex-Athletico. Wendel, também do Zenit, é outro que teve acordo oficializado pelo Alvinegro, mas só chegará no meio do ano.