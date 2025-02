Carlos Leiria - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2025 20:17

A derrota do Botafogo para o Madureira, na tarde deste domingo (9), em Cariacica, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O treinador se colocou como responsável pelo resultado ruim e explicou a decisão de escalar o time reserva.

"Planejamos bastante essa pré-temporada. Começamos a treinar no dia 14 (de janeiro), outros no dia 2 de janeiro. Nós criamos um plano para treinar os nossos jogadores. Em um primeiro momento aumentamos a minutagem deles para em um segundo momento que eles tenham semanas inteiras, por isso que alguns não jogaram hoje. Temos que procurar entregar resultados, mas cuidar da saúde física dos jogadores. Agora abrimos um período bom para treinar com os jogadores que jogaram contra o Nova Iguaçu para pensar contra o Flamengo. É conseguir gerar tempo para que a gente possa treinar, sempre buscando desempenho e resultado", disse Leiria.

"Eu, enquanto técnico do Botafogo, até não contratarem ninguém eu sou técnico, sou responsável dessa equipe e assumo a responsabilidade em termos de desempenho e rendimento, mas baseado em tudo que expliquei antes", completou.

O treinador também explicou sua estratégia para tentar furar a defesa do Madureira, que acabou não dando certo.

"O Madureira é uma equipe que sofre poucos gols, tem uma das melhores defesas da competição. Procuramos criar contextos para usar as costas do Marcelo e do Wagninho. A ideia era usar aquele espaço com o Patrick de Paula, o Newton fazendo uma saída com três e dificultar os saltos do Wallace, na tentativa de gerar uma vantagem por fora com o Mateo e o Lobato. Era uma das situações que criamos para atacar. Jogadas de fundo, é um time que defende bem essas jogadas. Por isso, buscamos passe para trás para pegar a defesa no contrapé. Em contrapartida, apostamos bastante na relação de 1 para 1 que o Yarlen tem, ou até mesmo ataque à primeira trave", explicou.

Leiria também enxergou com naturalidade as vaias da torcida do Botafogo, que se irritou com a quarta derrota do clube no Campeonato Carioca.

"Nós trabalhamos para o torcedor. Eles veem os jogadores e o trabalho que fazemos, e temos que estar aptos para o espetáculo. O torcedor é movido pela paixão e com certeza quando o resultado é adverso vai se manifestar, com todo direito. Ainda há a memória da temporada passada, ele se acostumou a vencer. Isso com o tempo vai voltar a acontecer. Eu, enquanto técnico do Botafogo, até não contratarem ninguém eu sou técnico, sou responsável dessa equipe e assumo a responsabilidade em termos de desempenho e rendimento, mas baseado em tudo que expliquei antes", finalizou o treinador.

Com a derrota, o Botafogo permanece na quarta colocação, com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado por Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, que ainda jogam na rodada. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em clássico com o Flamengo atrasado da oitava rodada.