Rwan Cruz em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Rwan Cruz em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2025 15:03 | Atualizado 09/02/2025 15:04

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , Rwan Cruz se apresentou à torcida em entrevista ao canal oficial do clube. O atacante de 23 anos comentou suas características e reforçou que não faltará entrega com a camisa alvinegra.

Leia mais: Botafogo tem negociações avançadas para contratar Santiago Rodríguez

"Eu tenho um bom ataque ao espaço. Muitas vezes também venho a jogar curto no pé. Estou pronto para jogar no Botafogo. A torcida pode esperar muita entrega e, se Deus quiser, muitos gols. E, quem sabe, ser campeão de tudo novamente com a camisa do Glorioso", disse o jogador.

O Botafogo acertou a compra por cerca de 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 48,3 milhões) e Rwan Cruz assinou vínculo até dezembro de 2028. Ele disputará posição com Igor Jesus.

Leia mais: Botafogo chega a acordo verbal com Benfica para contratar Rollheiser

Revelado pelo Santos, o atacante de 23 anos teve rápida passagem pelo Vasco em 2023, mas só disputou duas partidas entre março e julho. Ao voltar do empréstimo, foi negociado em definitivo ao Ludogorets, da Bulgária, onde se destacou e se tornou um dos dez maiores artilheiros da história da equipe.