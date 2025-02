Nathan Fernandes está perto do Botafogo - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 08/02/2025 14:20

Rio - O Botafogo está muito perto de fechar a contratação do atacante Nathan Fernandes, joia das categorias de base do Grêmio. De acordo com o "Canal do TF", o jogador de 19 anos está por detalhes de fechar com o Glorioso.

Nathan atua pelos lados do campo e é um jogador de drible e velocidade. Atualmente, está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, que está sendo realizado na Venezuela.

Revelado pelo Grêmio, Nathan Fernandes subiu aos profissionais em 2023. Com a camisa do time gaúcho, coleciona 50 jogos, com quatro gols e uma assistência.

Nathan será o segundo reforço do Botafogo para o ataque em 2025. Antes dele, o clube também trouxe Artur, que estava no futebol russo.