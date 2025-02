O Botafogo é o segundo clube do Rio de Rwuan Cruz, que já jogou pelo Vasco - Divulgação / Botafogo

O Botafogo é o segundo clube do Rio de Rwuan Cruz, que já jogou pelo Vasco Divulgação / Botafogo

Publicado 07/02/2025 10:48 | Atualizado 07/02/2025 10:52

foi comprado junto ao Ludogorets, da Búlgaria, e assinou contrato até dezembro de 2028. Botafogo anunciou Rwan Cruz como a quarta contratação para este início de temporada. O atacante, ex-Vasco,e assinou contrato até dezembro de 2028.

A vida é muito melhor quando enxergada em Preto & Branco! Bem-vindo ao ALVINEGRO, Rwan Cruz! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4MHwRQ0qUv — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

O Glorioso acertou a compra por cerca de 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 48,3 milhões).

Revelado pelo Santos, o atacante de 23 anos teve rápida passagem pelo rival cruz-maltino em 2023, mas só disputou duas partidas entre março e julho. Ao voltar do empréstimo, acabou negociado em definitivo ao Ludogorets, onde se destacou e se tornou um dos 10 maiores artilheiros da história da equipe.



Contratado em definitivo pelo clube búlgaro, no início de 2024, Rwan chegou a receber uma proposta do West Ham, da Inglaterra, mas a negociação não teve êxito.



Rwan Cruz se apresentou ao Botafogo na quarta-feira (5) e já treina com os novos companheiros. Ele chega para suprir a saída de Tiquinho Soares e será reserva de Igor Jesus.



As contratações do Botafogo.



Além do jogador de 23 anos, a SAF alvinegra anunciou outros três jogadores: o atacante Artur, que veio do Zenit (RUS), o zagueiro David Ricardo, comprado junto ao Ceará, e o goleiro Léo Linck, ex-Athletico.



A zaga também receberá o reforço de Jair Cunha, comprado junto ao Santos e que está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria. Outra novidade é Wendel, do Zenit, que só chega no meio da temporada.