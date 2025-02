Matheus Martins em ação no duelo entre Botafogo e Nova Iguaçu - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2025 00:21

Rio - O Botafogo sofreu, se desgastou ainda mais no início da temporada, mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (6), em Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca . Titular e atuando durante todo o duelo, o atacante Matheus Martins destacou a dificuldade no começo do ano em busca da melhor forma física e celebrou o resultado pensando na classificação para as semifinais.

"A gente sabe que é só o começo do ano. Estamos começando do zero novamente, fazendo o terceiro jogo só, um jogo difícil, mas viemos aqui, fizemos os três pontos, que era o nosso objetivo para classificar. O Botafogo merece se classificar. Um campo difícil, campo pesado, mas independente disso, a gente deu o nosso máximo. Vamos melhorar pouco a pouco, e jogo a jogo a gente vai melhorando e vai entrando na nossa melhor forma", disse Matheus, ao "SporTV".

A partida em Bangu foi marcada por lesões que já preocupam no momento em que o grupo está reduzido após muitas saídas e poucas chegadas. Os zagueiros Bastos e Serafim (que entrou no lugar do angolano), e o atacante Artur, deixaram o gramado lesionados

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 12 pontos somado e aparece na quarta colocação. O próximo compromisso será no domingo (9), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo.