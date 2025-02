Benjamín Rollheiser é disputado por clubes brasileiros - Benfica / Divulgação

Benjamín Rollheiser é disputado por clubes brasileirosBenfica / Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:18 | Atualizado 06/02/2025 17:44

Rio - A negociação do Botafogo com o Benfica por Benjamín Rollheiser, de 24 anos, pode ser facilitada porque o Santos se irritou com o clube português. O Peixe não recebeu uma resposta para a proposta que fez pelo argentino e pode procurar outras opções para reforçar o seu ataque. As informações são do portal "UOL".

O clube paulista ofereceu 12 milhões de euros (R$ 71 mi) com metas alcançadas por Benjamín Rollheiser. O Benfica não respondeu e o Peixe se irritou por acreditar que a equipe lusitana está fazendo leilão pelo argentino. O jornal português "Record" afirmou que o Fenerbahçe e o Galatasay, ambos da Turquia, podem entrar na negociação.

O Alvinegro fez duas propostas pelo atacante, uma de empréstimo e uma de compra por 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 59,9 milhões). A situação não avançou e o Botafogo, a exemplo do Santos, também monitora outros nomes para o setor.

O Benfica desembolsou 9 milhões de euros (R$ 48 milhões na época) pela contratação do argentino no começo do ano passado, junto ao Estudiantes. O atacante soma dois gols e uma assistência em 27 partidas pelo clube português.