Rwan Cruz em ação pelo Ludogorets - Divulgação / Ludogorets

Rwan Cruz em ação pelo LudogoretsDivulgação / Ludogorets

Publicado 06/02/2025 07:32

Rio - Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, Rwan Cruz desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira (5). Ainda no Galeão, ele conversou com a imprensa e não escondeu a alegria de chegar fechar com o Alvinegro.

"Muito feliz de estar aqui representando esse grande clube, como o Botafogo. É um dos dias mais felizes da minha vida, estou realizado", disse Rwan Cruz.

O Glorioso pagará ao Ludogorets, da Bulgária, cerca de 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 48,3 milhões na cotação atual). Ele entrou em campo pela última vez no dia 30 de janeiro, no empate por 1 a 1 com o Lyon, da França, pela Liga Europa.

"Já vinha atuando, já tinha feito dois ou três jogos oficiais pelo Ludogorets, mas ainda me adaptando, porque tivemos uma pequena pré-temporada agora no começo. Em questão de posição, isso vai depender do treinador. Eu me conheço bem, me sinto muito adaptado para jogar em diferentes posições, vai depender do critério do treinador".

O interesse do Botafogo no jogador é antigo e surgiu no fim de 2024, após a última temporada. Rwan é bem avaliado pelo scout do Glorioso. Revelado no Santos, o atacante vestiu a camisa do Vasco por curto período, em 2023. Por lá, disputou apenas dois jogos entre março e julho, em vínculo de empréstimo.

Posteriormente, se transferiu ao Ludogorets onde se destacou. Com a camisa do time europeu, ele disputou 82 partidas, anotou 28 gols e distribuiu 12 assistências.