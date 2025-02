Bastos em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Bastos em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2025 19:09 | Atualizado 05/02/2025 19:10

Rio - Zagueiro do Botafogo , Bastos deve receber sua primeira oportunidade no time titular em 2025 nesta quinta-feira (6), diante do Nova Iguaçu. As equipes vão se enfrentar em Moça Bonita, às 21h45 (de Brasília), pela oitava rodada da Taça Guanabara.

O angolano se reapresentou depois do restante do elenco e passou por um período de recondicionamento físico, já que não entra em campo desde novembro. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na reta final da última temporada e, por isso, o Glorioso adotou cautela em sua situação física.

Além do camisa 15, Vitinho pode voltar a ser titular na lateral direita, na vaga de Mateo Ponte.

Sendo assim, segundo o site 'ge', o Botafogo deve ir a campo com: John; Vitinho (Ponte), Bastos (David Ricardo), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

O embate com o Nova Iguaçu será a segunda partida do elenco principal do Glorioso no Campeonato Carioca. Na estreia, venceu o Fluminense, por 2 a 1, no Nilton Santos.