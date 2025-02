David Ricardo é o novo reforço para a zaga do Botafogo - Divulgação / Botafogo

David Ricardo é o novo reforço para a zaga do BotafogoDivulgação / Botafogo

até o fim de 2028. O zagueiro de 22 anos, que estava no Ceará, chega para reforçar a defesa, que conta atualmente com Bastos e Barboza como titulares. Agora é oficial, David Ricardo assinou contrato com o Botafogo 8. O zagueiro de 22 anos, que estava no Ceará, chega para reforçar a defesa, que conta atualmente com Bastos e Barboza como titulares.

O jovem já participa dos treinos com os novos companheiros, após ser liberado pelo Ceará. O valor da negociação é de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões).

Um cordel do Mais Tradicional para a torcida mais apaixonada do mundo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/la4RF56dtO — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 5, 2025

Quem é David Ricardo



Revelado pelo Fluminense-PI, o zagueiro chegou ao Ceará por empréstimo em 2022 para defender a equipe sub-20. O desempenho agradou, e o Vozão acertou a compra do jogador.



Em três temporadas com os profissionais, David Ricardo disputou 99 jogos, fez seis gols e deu três assistências.



As contratações do Botafogo.



Além do zagueiro, a SAF alvinegra anunciou outros dois jogadores: o atacante Artur, que veio do Zenit (RUS) e o goleiro Léo Linck, ex-Athletico.



A zaga também receberá o reforço de Jair Cunha, comprado junto ao Santos e que está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria. Outra novidade é Wendel, do Zenit, que só chega no meio da temporada.