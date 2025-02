David Ricardo, do Botafogo, em treino no Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

David Ricardo, do Botafogo, em treino no Espaço LonierVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2025 16:08 | Atualizado 05/02/2025 16:30

Rio - David Ricardo vê o Botafogo como a oportunidade da vida. Anunciado nesta quarta-feira (5) , o zagueiro de 22 anos comemorou o acerto com o Glorioso e revelou que demonstrou o desejo pela transferência desde o primeiro dia.

"Fiquei muito feliz. Desde que recebi a mensagem do Alessandro (Diretor de Gestão Esportiva do Alvinegro), fiquei muito empolgado, muito motivado. Desde o primeiro dia, demonstrei o quanto queria vir para o Botafogo. É a realização de um sonho, com certeza a oportunidade da minha vida. Espero agarrar com unhas e dentes e fazer muita história aqui", disse David Ricardo, à BotafogoTV.

O zagueiro, que estava no Ceará, assinou contrato com o Botafogo válido até o fim de 2028. Na última terça-feira (4), o Vozão informou que acertou a venda por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões).



"Sou um zagueiro que gosta muito de propor o jogo, acredito que tem bastante velocidade. Sou muito bom na jogada aérea. Espero agregar isso tudo no Botafogo", contou o defensor.

Revelado pelo Fluminense-PI, o zagueiro chegou ao Ceará por empréstimo em 2022 para defender a equipe sub-20. O desempenho agradou, e o Vozão acertou a compra do jogador. Em três temporadas com os profissionais, David Ricardo disputou 99 jogos, fez seis gols e deu três assistências.

"Espero aprender com os jogadores que aqui estão. Espero aprender com eles no dia e ensinar o que sei também. Estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo. Ano passado acompanhei um pouco de longe, mas acompanhei. Vi o lindo ano que o Botafogo fez, a linda torcida, a festas que faziam na arquibancada. Espero que seja um ano muito abençoado", afirmou o defensor.

Regularizado



David Ricardo já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para fazer sua estreia pelo Botafogo.

BIDOU!



Regularizado, David Ricardo está à disposição e pode fazer a estreia com a #GloriosaCamisa! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DfXQ7gouy3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 5, 2025

O próximo compromisso do time comandado por Carlos Leiria será contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, nesta quinta-feira (6), às 21h45 (de Brasília), pela oitava rodada da Taça Guanabara. O Glorioso é o sexto colocado na tabela, com nove pontos.