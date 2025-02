Benjamín Rollheiser já foi alvo do Botafogo em 2024 - Reprodução / Instagram @benjarollheiser

Benjamín Rollheiser já foi alvo do Botafogo em 2024Reprodução / Instagram @benjarollheiser

Publicado 05/02/2025 09:25

Rio - O nome de Benjamín Rollheiser voltou ao radar do Botafogo . O jogador foi alvo do clube no ano passado, mas as conversas não avançaram. Sem sucesso na tentativa de contratação de Bitello, do Dínamo de Moscou, da Rússia, o Alvinegro deve concentrar os esforços no argentino, que perdeu espaço no Benfica, de Portugal.

Rollheiser, de 24 anos, é canhoto e joga aberto pela ponta direita, setor em que Luiz Henrique e Júnior Santos atuavam no ano passado. Durante sua passagem pelo Estudiantes, da Argentina, o atacante se destacou por conta da criatividade e dinâmica, com jogadas de um contra um, além da finalização de média e longa distância.

Revelado no River Plate, Rollheiser subiu para o profissional em 2019. Ao todo, disputou 34 jogos, fez um gol e deu duas assistências. Em 2022, o atacante foi negociado com o Estudiantes, onde fez 57 jogos, marcou 12 gols e contribuiu com sete assistências, e viveu a melhor temporada da carreira.

No ano passado, o Botafogo fez uma proposta superior ao Benfica, mas o desejo do jogador em atuar na Europa prevaleceu. No clube português, o argentino não conseguiu mostrar todo o seu talento, fez apenas 27 jogos, dois gols e uma assistência. Com a chegada dos reforços, ele perdeu espaço e deve ser negociado.