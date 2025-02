Newton é jogador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2025 20:57

Rio - O Botafogo renovou com o volante Newton. Agora, o vínculo do jogador com o Alvinegro vai o fim de 2028. O novo contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (4).

Ele, que pertencia a Jacuipense (BA), chegou ao Glorioso no meio de 2022, inicialmente para o time sub-23. Na temporada passada, teve minutos durante o Campeonato Carioca, mas acabou emprestado ao Criciúma.

Com a camisa do Tigre, ele disputou 31 partidas, fez um gol e deu uma assistência. De volta ao Botafogo neste ano, ganhou oportunidade no Estadual e foi um dos destaques do time que disputou as cinco primeiras rodadas da competição.

Newton ainda mostrou polivalência ao atuar também como zagueiro e lateral-direito. Em 2025, disputou cinco partidas e deu uma assistência.