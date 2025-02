Benjamín Rollheiser já foi alvo do Botafogo em 2024 - Reprodução / Instagram @benjarollheiser

Publicado 04/02/2025 15:08 | Atualizado 04/02/2025 15:13

Rio - Alvo antigo , Rollheiser voltou a ser pauta no Botafogo . Segundo o jornal português 'A Bola', o meia "desperta muito interesse no futebol brasileiro", com o Glorioso e o Corinthians sendo os principais interessados.

O clube carioca larga na frente na disputa por ter "condições de apresentar uma proposta mais sedutora" pelo jogador, que perdeu espaço no Benfica. Com as chegadas de Bruma e Belotti, o status dele no time, que já não era bom, caiu mais ainda.

Além dele, outro que também já foi cogitado no Botafogo e que pode estar de saída com Rollheiser é o atacante Arthur Cabral. A preferência dos portugueses é por uma venda definitiva ou empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

Recentemente, o Benfica recusou ofertas de empréstimo com opção de compra pelo atleta de West Ham, da Inglaterra, e Torino, da Itália. O Atlanta United chegou a demonstrar interesse também, mas a possibilidade de se mudar para os Estados Unidos não convenceu Arthur Cabral.