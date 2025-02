Eli Junior Kroupi tem se destacado pelo Lorient, da França - Reprodução / Instagram @juniorkroupi22

Publicado 03/02/2025 16:41

Rio - Eli Junior Kroupi, jovem promessa francesa, entrou na lista de alvos do Botafogo . Segundo o portal inglês 'Football Insider', o Glorioso trabalha em um acordo pelo atacante de 18 anos, que atua no Lorient, da segunda divisão da França. Inicialmente, a ideia é tê-lo no elenco e, posteriormente, emprestá-lo no meio de 2025 para o Lyon, que está proibido de contratar no momento

Ao mesmo tempo, há concorrência. O West Ham, da Inglaterra, acenou com uma proposta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 217 milhões na cotação atual) pelo jogador. Kroupi, inclusive, teria preferência pelos Hammers.

Além disso, Chelsea e Tottenham também estão de olho no garoto. Todos os três clubes mandaram scouts para o jogo do Lorient no último fim de semana para o observar.

Nesta temporada, Kroupi tem 18 jogos pelo Lorient, com nove gols marcados e duas assistências. Ele ainda soma passagens por seleções de base da França.