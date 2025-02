Botafogo perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo - Raphael MACEDO / AFP

Publicado 02/02/2025 20:57

"Sabíamos da dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação (em relação ao Flamengo) para uma partida importante, e isso ficou evidente. O tempo de preparação é muito importante. Teremos um próximo encontro no dia 12 e certamente vai diminuir essa distância que teve a partir desse período de retorno nosso para fazer a pré-temporada em virtude das conquistas do ano passado", disse.

O Flamengo abriu o placar cedo com Bruno Henrique em cobrança de pênalti. Após pausa de cerca de uma hora devido às condições climáticas que prejudicaram o gramado, o Glorioso voltou e sucumbiu à força do rival.

"A pausa de 1h10, aproximadamente, acho que esse talvez tenha sido um fator determinante. E também um pouco pela característica da nossa equipe. A maneira que o jogo transcorreu depois da chuva, de alguma maneira, dificultou o nosso jogo, sim"

Veja outras respostas de Carlos Leiria:

Tempo de preparação

"A vitória sobre o Fluminense foi muito importante, mas, posteriormente, diminui o tempo que a gente tem para treinar devido à viagem e recuperação de um jogo para o outro. Procuramos fazer o nosso melhor e infelizmente não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória."

Bastos fora

"Nós sabemos da importância do Bastos para a equipe e isso ficou notório na temporada passada. Bastos vem de um período mais curto de treinamento, então precisamos pensar ao longo da temporada para contar com ele. Então, para isso, queremos colocar ele nas melhores condições que acreditamos que ele possa estar. Diante dessas circunstâncias, achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora para o próximo jogo."

Elogios a Luiz Henrique

"É um profissional que tem boas ideias, que procura colocar um nível interessante de complexidade no jogo e vamos ver ao longo da temporada para ver como será a evolução da equipe dele. No jogo de hoje, acredito que houve um desequilíbrio de preparação pelo tempo, mas ele pensa um jogo bem jogado, mas isso requer tempo."