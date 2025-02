Primeiro reforço do Botafogo para 2025, Artur está relacionado para enfrentar o Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Primeiro reforço do Botafogo para 2025, Artur está relacionado para enfrentar o FlamengoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/02/2025 12:49

Duas novidades apareceram entre os relacionados do Botafogo para enfrentar o Flamengo pela Supercopa Rei neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. Léo Linck e Artur, os dois reforços do Glorioso para 2025 até aqui, estão incluídos na lista.